Таиланд не будет пересматривать безвизовый режим в 60 дней для россиян

По ее словам, в этом году «все остается как есть».

«Никаких изменений. Гарантирую, что визовые правила для всех стран остаются прежними», - подчеркнула глава ТАТ.

Ранее власти Таиланда ввели безвизовый режим на срок до 60 дней для туристов из 93 стран и территорий, включая Россию.

Между тем Таиланд запросил поддержки РФ в получении полноправного членства в БРИКС, сообщает РЕН ТВ.

