Таиланд не будет пересматривать безвизовый режим в 60 дней для россиян

Таиланд не будет пересматривать 60-дневный безвизовый режим для граждан России. Об этом заявила журналистам глава таиландского туристического управления (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун.

Российский турпоток в Таиланд с начала года увеличился на 15%

По ее словам, в этом году «все остается как есть».

«Никаких изменений. Гарантирую, что визовые правила для всех стран остаются прежними», - подчеркнула глава ТАТ.

Ранее власти Таиланда ввели безвизовый режим на срок до 60 дней для туристов из 93 стран и территорий, включая Россию.

Между тем Таиланд запросил поддержки РФ в получении полноправного членства в БРИКС, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Безвизовый РежимРоссийские ТуристыТаиланд

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