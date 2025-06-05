Таиланд не будет пересматривать безвизовый режим в 60 дней для россиян
Таиланд не будет пересматривать 60-дневный безвизовый режим для граждан России. Об этом заявила журналистам глава таиландского туристического управления (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун.
По ее словам, в этом году «все остается как есть».
«Никаких изменений. Гарантирую, что визовые правила для всех стран остаются прежними», - подчеркнула глава ТАТ.
Ранее власти Таиланда ввели безвизовый режим на срок до 60 дней для туристов из 93 стран и территорий, включая Россию.
Между тем Таиланд запросил поддержки РФ в получении полноправного членства в БРИКС, сообщает РЕН ТВ.
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