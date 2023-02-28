Роскомнадзор проверит публикации о субкультуре «ЧВК Редан»

Ранее стало известно, что в некоторых регионах участники субкультуры были задержаны за массовые драки. Средний возраст сторонников «Редана» — 13–17 лет. Причисляющие себя к движению подростки носят черную одежду с изображением паука и цифры 4, пишет РИА ФАН. В социальных сетях некоторые участники субкультуры утверждают, что не пропагандируют насилие и национализм. При этом в размещенных в интернете декларациях движения говорится, что «Редан» выступает против кавказцев и мигрантов.

По словам представителя Роскомнадзора, материалы о субкультуре были направлены на экспертизу в Росмолодежь. Число и характер материалов не уточняется. На основании решения Росмолодежи Роскомнадзор может принять решение об ограничении информации о вовлечении детей в противоправную деятельность.

Как отмечала ранее глава Росмолодежи Ксения Разуваева, каких-либо официальных данных о деструктивной деятельности «Редана» еще нет.

