Писториус призвал НАТО объявить Россию «самой большой угрозой»

НАТО необходимо объявить Россию наибольшей угрозой, считает министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом пишет Reuters.

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«НАТО должна четко заявить в декларации... что Россия является самой большой угрозой», — указал Писториус перед встречей глав минобороны стран блока.

Кроме того, министр добавил, что в соответствии с новыми целями Североатлантического альянса Германии дополнительно потребуется около 50-60 тысяч военных.

Ранее Писториус заявил, что ВСУ якобы получат через несколько недель первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при поддержке ФРГ, пишет RT.

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