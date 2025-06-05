Писториус призвал НАТО объявить Россию «самой большой угрозой»

«НАТО должна четко заявить в декларации... что Россия является самой большой угрозой», — указал Писториус перед встречей глав минобороны стран блока.

Кроме того, министр добавил, что в соответствии с новыми целями Североатлантического альянса Германии дополнительно потребуется около 50-60 тысяч военных.

Ранее Писториус заявил, что ВСУ якобы получат через несколько недель первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при поддержке ФРГ, пишет RT.

