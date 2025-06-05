Писториус призвал НАТО объявить Россию «самой большой угрозой»
НАТО необходимо объявить Россию наибольшей угрозой, считает министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом пишет Reuters.
«НАТО должна четко заявить в декларации... что Россия является самой большой угрозой», — указал Писториус перед встречей глав минобороны стран блока.
Кроме того, министр добавил, что в соответствии с новыми целями Североатлантического альянса Германии дополнительно потребуется около 50-60 тысяч военных.
Ранее Писториус заявил, что ВСУ якобы получат через несколько недель первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при поддержке ФРГ, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер создатель и худрук Московского хорового театра Борис Певзнер
- Писториус призвал НАТО объявить Россию «самой большой угрозой»
- ВСУ повредили свыше 400 жилых домов в Курской области с декабря
- В Воронежской области остановили поезда из-за повреждения железной дороги
- Таиланд не будет пересматривать безвизовый режим в 60 дней для россиян
- Человек погиб при сходе двух вагонов с пути на станции в Забайкалье
- В Барнауле двое мужчин открыли стрельбу из пневматики по детской площадке
- Азербайджанский «Туран» опроверг сведения о пропаже Курбана Бердыева
- Музей Победы и МВД России представят программу «Один день с полицией России»
- Посол Джалали: Россия вложит $8 млрд в газовые проекты в Иране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru