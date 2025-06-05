Театр имени Пушкина опроверг сообщения о госпитализации Веры Алентовой

Пресс-служба Московского драматического театра им. А. С. Пушкина опровергла сведения о госпитализации и операции народной артистки РФ Веры Алентовой. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что актриса якобы попала в больницу из-за дискомфорта в области живота и перенесла операцию.

«Это все фейки. Она чувствует себя нормально», - рассказали в театре.

Вера Алентова примет участие в ближайших спектаклях. Постановки с участием артистки запланированы на 25 и 28 июня.

Ранее актер Михаил Боярский был госпитализирован из-за опасений по поводу возможного развития пневмонии после травмы, пишет RT.

