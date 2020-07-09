СМИ: Сергея Фургала доставили в СК

Политолог Алексей Мухин в эфире НСН заявил, что Сергей Фургал давно входил в группу риска и задержание говорит об эффективной борьбе с криминалитетом и коррупцией.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил НСН, что удивлен, почему чиновника не трогали в течение полутора десятков лет. Он не исключил и политическую подоплеку этого дела.

Комментируя ситуацию с задержанием губернатора Хабаровского края, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что решение об отставке Сергея Фургала не принято. Также он отметил, что «если и когда это произойдет - будет сообщено». По словам Пескова, вопрос об увольнении чиновника будет решаться на основе материалов следствия, пишет РИА ФАН.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что в настоящий момент губернатором [Хабаровского края] является Фургал. Так он ответил на вопрос о том, рассматривает ли президент кандидатуры по врио главы Хабаровского края.

