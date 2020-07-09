СМИ: По делу Фургала задержаны двое депутатов от ЛДПР
Депутаты думы Хабаровского края Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов задержаны в четверг, 9 июля, по делу губернатора региона Сергея Фургала. Об этом сообщил источник РИА Новости.
По его информации, депутатам вменяют мошенничество — в отличие от Фургала, в отношении которого расследуется дело об организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.
Фургал был задержан утром в четверг. Он не успел назначить врио главы региона. Для следственных действий губернатора отправили в Москву, где сегодня может решиться вопрос о его отставке с утратой доверия президента, говорили источники РБК.
Показания на Фургала как на организатора преступлений дали свидетели, потерпевшие и лица, которых СК считает соучастниками.
Фургал в 2018 году баллотировался на пост губернатора от ЛДПР и во втором туре обошёл единоросса Вячеслава Шпорта. Лидер партии Владимир Жириновский сегодня заявил, что Фургала задерживали «не совсем корректно», что он не считает однопартийца преступником и не собирается исключать его из ЛДПР.
Между тем, близкий к руководству партии источник Ura.ru заявил, что Жириновскому показывали часть материалов на Фургала ещё за несколько недель до задержания, чтобы показать ему, что дело не политическое.
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