СМИ: По делу Фургала задержаны двое депутатов от ЛДПР

Депутаты думы Хабаровского края Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов задержаны в четверг, 9 июля, по делу губернатора региона Сергея Фургала. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По его информации, депутатам вменяют мошенничество — в отличие от Фургала, в отношении которого расследуется дело об организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.

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Фургал был задержан утром в четверг. Он не успел назначить врио главы региона. Для следственных действий губернатора отправили в Москву, где сегодня может решиться вопрос о его отставке с утратой доверия президента, говорили источники РБК.

Показания на Фургала как на организатора преступлений дали свидетели, потерпевшие и лица, которых СК считает соучастниками.

Фургал в 2018 году баллотировался на пост губернатора от ЛДПР и во втором туре обошёл единоросса Вячеслава Шпорта. Лидер партии Владимир Жириновский сегодня заявил, что Фургала задерживали «не совсем корректно», что он не считает однопартийца преступником и не собирается исключать его из ЛДПР.

Между тем, близкий к руководству партии источник Ura.ru заявил, что Жириновскому показывали часть материалов на Фургала ещё за несколько недель до задержания, чтобы показать ему, что дело не политическое.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Хабаровский КрайЛДПРСергей Фургал
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