«А почему ждали 15 лет?» Зюганов о задержании Фургала

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и заказе убийств предпринимателей. Его могут обвинить также в организации преступного сообщества. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Кроме Фургала, задержаны четверо активных участников организованной группы.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН удивился, почему чиновника не трогали в течение полутора десятков лет. Он не исключил и политическую подоплеку этого дела.

«Меня в этой истории удивляет, почему они 15 лет ждали? Сколько их уже пересажали губернаторов, администраторов, мэров? Сама система самовластия и олигархического беспредела порождает коррупцию и криминал. Надо всерьез бороться с уголовщиной. Должен быть контроль за исполнительной властью, но они же не хотят никакого контроля. Теперь прокурор подчиняется одному лицу. Теперь Счетную палату вместо того, чтобы в Думе утверждать, будут утверждать в другом месте. Я не исключаю, что тут есть и политические счеты, "Единая Россия" не может иначе. Если сильный оппонент на выборах, они будут делать все, чтобы его дискредитировать», - заявил Зюганов.