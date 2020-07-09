«А почему ждали 15 лет?» Зюганов о задержании Фургала
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН заявил о высоком уровне криминализации российских чиновников.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и заказе убийств предпринимателей. Его могут обвинить также в организации преступного сообщества. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Кроме Фургала, задержаны четверо активных участников организованной группы.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН удивился, почему чиновника не трогали в течение полутора десятков лет. Он не исключил и политическую подоплеку этого дела.
«Меня в этой истории удивляет, почему они 15 лет ждали? Сколько их уже пересажали губернаторов, администраторов, мэров? Сама система самовластия и олигархического беспредела порождает коррупцию и криминал. Надо всерьез бороться с уголовщиной. Должен быть контроль за исполнительной властью, но они же не хотят никакого контроля. Теперь прокурор подчиняется одному лицу. Теперь Счетную палату вместо того, чтобы в Думе утверждать, будут утверждать в другом месте. Я не исключаю, что тут есть и политические счеты, "Единая Россия" не может иначе. Если сильный оппонент на выборах, они будут делать все, чтобы его дискредитировать», - заявил Зюганов.
Геннадий Зюганов рассказал, что криминал в России никуда не исчезал. Он привел в пример историю с попытками рейдерского захвата Совхоза им.Ленина.
«Криминализация России достигла ужасающих размеров. Я в свое время на радио сказал, что криминал берет верх, особенно он распоясался в Кузбассе. Мне за первую фразу впаяли штраф на сумму 500 тысяч, и за вторую почти столько же. Эффективной борьбы с криминалом как не велось, так и не ведется. Для меня наглядный пример - это Совхоз им.Ленина. Мы пять раз отбивались от бандитов, теперь бандиты объединились с судами, с прокурорами, с администраторами и продолжают рейдерский наезд на это уникальное хозяйство. Суд впаял миллиард и сто миллионов штрафа хозяйству за то, что оно работает лучше всех в стране. Якобы в пользу семи акционеров, трое из которых ни одного дня не работали в этом хозяйстве. Для меня тут ничего нового нет. Что касается Фургала - у Следственного комитета есть вопросы - пусть расследуют, суд разберется. Итоги будем комментировать. Что касается разборок криминальных - они как шли, так и идут. Власть об этом знает, но ничего не делает», - добавил политик.
Фургал стал губернатором региона по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года, обогнав кандидата от «Единой России». Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей.
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