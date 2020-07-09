«Неприкасаемых нет»: Фургала задержали не по партийному принципу
Политолог Алексей Мухин в беседе с НСН не стал связывать задержание губернатора Хабаровского края с его партийностью и оппозиционностью.
Следственный комитет и ФСБ произвели задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. По данным РЕН ТВ, речь идёт о бывших партнёрах губернатора по бизнесу Олеге Булатове и Евгении Зоре, с которыми Сергей Фургал тогда судился за производственное помещение, а также о Романе Сандалове, у которого был конфликт с работниками принадлежавшей Фургалу металлобазы.
Политолог Алексей Мухин в эфире НСН заявил, что Сергей Фургал давно входил в группу риска и задержание говорит об эффективной борьбе с криминалитетом и коррупцией.
«Положение дел было известно достаточно давно, и он входил в группу риска. Ситуация показывает, что борьба с криминалитетом и коррупцией идёт самым надлежащим образом и неприкасаемых нет. И я бы не стал это связывать с его партийностью и оппозиционностью. В губернаторском корпусе все игроки – системные. И также я бы не стал связывать задержание с какими-то другими политическими событиями. Просто до этого человеку удавалось уходить от ответственности», - сказал политолог.
Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв заявил НСН, что Сергея Фургала арестовали не потому, что он был оппозиционером, а потому что системе не нужны губернаторы, связанные с криминалом.
«Мы чистим ряды, чтобы среди губернаторов не было людей связанных с криминалом. Некомпетентных, конечно, тоже увольняют, но чаще переизбирают. А задержание точно означает связь с криминалом», - считает Журавлёв.
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