Трамп поделился ожиданиями от встречи с Си Цзиньпином
Американский президент Дональд Трамп в преддверии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином допустил, что Вашингтон и Пекин на переговорах могут заключить «хорошую сделку». Об этом президент США заявил на пресс-конференции в Малайзии.
Накануне Трамп прибыл в Малайзию на саммит АСЕАН в качестве почетного гостя. После этого политик собирается отправиться в Японию и Южную Корею.
Американский президент подчеркнул, что в Китае тоже хотят заключить сделку с США. По его словам, стороны уже договорились о встрече.
Ранее Дональд Трамп назвал бессмысленной предстоящую встречу с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
