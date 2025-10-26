Трамп поделился ожиданиями от встречи с Си Цзиньпином

Американский президент Дональд Трамп в преддверии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином допустил, что Вашингтон и Пекин на переговорах могут заключить «хорошую сделку». Об этом президент США заявил на пресс-конференции в Малайзии.

Накануне Трамп прибыл в Малайзию на саммит АСЕАН в качестве почетного гостя. После этого политик собирается отправиться в Японию и Южную Корею.