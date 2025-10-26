СМИ: Один из подозреваемых в ограблении Лувра задержан

Всего по делу об ограблении Лувра разыскивают четырех человек. Уточняется, что двое из них в момент совершения преступления попали в галерею «Аполлон» с помощью автовышки, а еще двое помогли им скрыться на скутерах. Ущерб от кражи оценивается в €87–88 млн.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что один из охранников Лувра был в сговоре с потенциальными грабителями.