СМИ: Один из подозреваемых в ограблении Лувра задержан

Одного из подозреваемых в ограблении известного парижского музея Лувр задержали в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, сообщает «Franceinfo».

Отмечается, что это произошло вечером 25 октября. Подозреваемый попытался вылететь из Франции в Алжир, писали СМИ.

Найдут через 150 лет: Ограбление Лувра назвали «заказом»

Всего по делу об ограблении Лувра разыскивают четырех человек. Уточняется, что двое из них в момент совершения преступления попали в галерею «Аполлон» с помощью автовышки, а еще двое помогли им скрыться на скутерах. Ущерб от кражи оценивается в €87–88 млн.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что один из охранников Лувра был в сговоре с потенциальными грабителями.

ФОТО: Zuma\TASS
