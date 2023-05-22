Белгородский губернатор сообщил об еще троих пострадавших в Грайвороне

В Грайвороне еще трое человек пострадали, среди них двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, снарядами повреждены три частных жилых дома, в них произошел пожар. Попадание также произошло в здание администрации.