Белгородский губернатор сообщил об еще троих пострадавших в Грайвороне
В Грайвороне еще трое человек пострадали, среди них двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, снарядами повреждены три частных жилых дома, в них произошел пожар. Попадание также произошло в здание администрации.
Губернатор добавил, что в селе Замостье снаряд попал в детский сад, он загорелся. Пострадала женщина, у нее ранение руки, помощь ей оказали на месте. Информация по разрушениям уточняется.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Заместитель главы администрации города Грайворон Белгородской области получил ранение во время обстрела здания администрации, передает Telegram-канал Baza. По данным СМИ, два сотрудника МЧС также пострадали в результате обстрела.
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