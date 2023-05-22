Белгородский губернатор сообщил об еще троих пострадавших в Грайвороне

В Грайвороне еще трое человек пострадали, среди них двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, снарядами повреждены три частных жилых дома, в них произошел пожар. Попадание также произошло в здание администрации.

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Губернатор добавил, что в селе Замостье снаряд попал в детский сад, он загорелся. Пострадала женщина, у нее ранение руки, помощь ей оказали на месте. Информация по разрушениям уточняется.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Заместитель главы администрации города Грайворон Белгородской области получил ранение во время обстрела здания администрации, передает Telegram-канал Baza. По данным СМИ, два сотрудника МЧС также пострадали в результате обстрела.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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