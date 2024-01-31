СМИ: Ил-76 под Белгородом сбила ракета ПВО западного производства

Экспертиза подтвердила, что ракета ПВО западного производства сбила над территорией Белгородской области российский Ил-76, пишет РИА новости со ссылкой на экстренные службы.

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Ранее Минобороны утверждало, что российский самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью, отмечает RT. В нем летели 65 украинских пленных, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа. В результате катастрофы все погибли. В этот день планировался обмен пленными. После произошедшего этот процесс приостановили.

Президент России Владимир Путин не исключил, что Киев сбил военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны РФ по ошибке.

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