Музей Победы запускает новый масштабный семейный проект

На Поклонной горе 27 апреля стартует новый масштабный семейный проект «Парк Победы. Главный патриотический», который запускают Правительство Москвы и Музей Победы. Целью проекта будет патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти, сообщается на сайте Музея Победы.

В этом году Музей Победы расширил программу: увеличено количество тематических площадок, волонтеров, реконструкторов и артистов. Каждые выходные с 27 апреля по 13 октября с 11:00 до 19:00 гостям будут представлены около 70 тематических интерактивных площадок, бесплатные экскурсии и мастер-классы, спортивные соревнования, выставки оружия и спецтехники, концерты.