Музей Победы запускает новый масштабный семейный проект

На Поклонной горе 27 апреля стартует новый масштабный семейный проект «Парк Победы. Главный патриотический», который запускают Правительство Москвы и Музей Победы. Целью проекта будет патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти, сообщается на сайте Музея Победы.

В этом году Музей Победы расширил программу: увеличено количество тематических площадок, волонтеров, реконструкторов и артистов. Каждые выходные с 27 апреля по 13 октября с 11:00 до 19:00 гостям будут представлены около 70 тематических интерактивных площадок, бесплатные экскурсии и мастер-классы, спортивные соревнования, выставки оружия и спецтехники, концерты.

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С 27 апреля посетителей мемориального комплекса на Поклонной горе ждут показательные заезды картинг-клуба ДОСААФ Москвы, в пневматическом тире и на тренировочной площадке нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». Гостей также приглашают на интерактивные площадки «Живая история», где пройдут мастер-классы «Что у солдата в вещмешке?», «Письмо на фронт», по сборке-разборке АК-74. Взрослые и дети смогут поиграть в настольные шахматы, а на интерактивной площадке «Танкбол» - попробовать себя в роли командира уникального мини-танка «Термит».

Также гости могут присоединиться к историческому квесту «Красноармейская книжка» и выполнить задания в тематических локациях парка – «Zарница», «Курс молодого бойца», «Площадь мастеров», «Аллея спорта» и других. Самые активные участники получат билеты в музей на Поклонной горе, сертификаты на экскурсии и памятные подарки.

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Впервые программа «Парк Победы. Главный патриотический» стартовала в 2023 году. За это время площадку парка посетили порядка 200 тысяч человек, свыше 18 тысяч гостей присоединились к бесплатным пешим и автобусным экскурсиям Музея Победы по мемориальному комплексу на Поклонной горе, а участникам проекта было вручено более 85 тысяч призов, уточняет телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:ПатриотизмСемьяПоклонная Гора

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