Путин допустил, что Украина сбила Ил-76 по неосторожности
Президент России Владимир Путин не исключил, что Киев сбил военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны РФ по неосторожности. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами - участниками спецоперации.
По словам президента, пуски ракет по воздушному судно со стороны Украины могли произойти из-за непонимания Киевом того, как работают западные системы ПВО.
«В любом случае, то, что произошло, - это преступление», - сказал Путин.
Глава государства отметил, что изъятые на месте падения фрагменты средств поражения доказывают, что это была ракета ПВО. Президент допустил, что украинских военных «плохо учили».
Украинские войска 24 января сбили Ил-76 над Белгородской областью. Погибли трое офицеров ВС РФ, шесть членов экипажа и 65 пленных военнослужащих ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru