Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»
Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Джумохона Курбонова, передает ТАСС.
Он на время следствия будет находиться в СИЗО до 22 мая. Курбонову предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Решение о его аресте принималось в ходе судебного заседания, которое состоялось в субботу, 27 апреля, в закрытом режиме.
По версии следствия, гражданин Таджикистана занимался подготовкой теракта в подмосковном Красногорске. Он обеспечил участников нападения средствами связи, а также деньгами.
Ранее стало известно, что задержан ещё один гражданин Таджикистана по делу о теракте в «Крокусе», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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