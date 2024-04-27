Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»

Он на время следствия будет находиться в СИЗО до 22 мая. Курбонову предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Решение о его аресте принималось в ходе судебного заседания, которое состоялось в субботу, 27 апреля, в закрытом режиме.

По версии следствия, гражданин Таджикистана занимался подготовкой теракта в подмосковном Красногорске. Он обеспечил участников нападения средствами связи, а также деньгами.

Ранее стало известно, что задержан ещё один гражданин Таджикистана по делу о теракте в «Крокусе», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

