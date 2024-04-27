В Москве 16-летнего подростка задержали за призывы к пропаганде терроризма

Подростка, подозреваемого в пропаганде терроризма, задержали в Москве, против 16-летнего фигуранта возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Главного следственного управления Следственного комитета.

По данным правоохранителей, 17 марта подозреваемый, находясь в квартире жилого дома на улице Кантемировской, опубликовал в Telegram комментарии с призывами к пропаганде терроризма в РФ. В ходе обысков у подростка изъяли технические устройства и другие предметы, которые имеют значение для расследования дела.

«Отделом по расследованию особо важных дел... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к пропаганде терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")», — указали в СК.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в Башкирии был задержан 41-летний местный житель, который призывал к совершению терактов.

