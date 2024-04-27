«Хор Турецкого» выступил в метро Екатеринбурга
Музыкальный коллектив «Хор Турецкого» выступил в метро Екатеринбурга. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.
Мероприятие приурочили к 33-летию метрополитена уральской столицы.
«Прямо на станции "Площадь 1905 года" выступил известный на весь мир... "Хор Турецкого". Попасть на его концерты – мечта многих людей. Пассажирам "подземки"... сюрприз явно пришелся по душе», — написал Орлов в своем Telegram-канале.
Ранее популярные российские артисты, в том числе NILETTO, Сосо Павлиашвили, ST, Анна Семенович выступили на презентации музыкальных релизов «Вечерний Звук» в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru