Музыкальный коллектив «Хор Турецкого» выступил в метро Екатеринбурга. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Мероприятие приурочили к 33-летию метрополитена уральской столицы.

«Прямо на станции "Площадь 1905 года" выступил известный на весь мир... "Хор Турецкого". Попасть на его концерты – мечта многих людей. Пассажирам "подземки"... сюрприз явно пришелся по душе», — написал Орлов в своем Telegram-канале.

Ранее популярные российские артисты, в том числе NILETTO, Сосо Павлиашвили, ST, Анна Семенович выступили на презентации музыкальных релизов «Вечерний Звук» в Москве.

