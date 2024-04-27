В ДНР украинский дрон атаковал священников, доставлявших гумпомощь

Украинский дрон атаковал автомобили священников, которые везли гуманитарную помощь в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Как отметили в монастыре, инцидент произошел утром 27 апреля. Священнослужители, доставлявшие гумпомощь, не доехали до обители около 500 метров из-за заглохшего автомобиля. Им на помощь выехала другая монастырская машина.

«Как только первый автомобиль потянул второй на буксире, появился дрон-камикадзе и пытался атаковать автомобили на подъезде к обители, но не успел. Повторил дрон атаку уже в самом монастыре возле храма, когда было понятно, что машины не военные, а монастырские и никаких угроз не несут», — указано в сообщении.

Отмечается, что беспилотник ударил в землю у часовни в нескольких метрах от людей и собора. Никто не пострадал.

Ранее украинский дрон-камикадзе упал на участок дорожного полотна и сдетонировал в селе Вознесеновка Белгородской области, пять человек получили травмы.

