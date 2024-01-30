СМИ: Данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76

Данные бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение 24 января в Белгородской области, подтверждают внешнее воздействие на него. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Источник агентства заявил, что сомнений не вызывает то, что «самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе». Он считает, что причина крушения «очевидна».

Анализ данных черных ящиков продолжается, передает ТАСС.

Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

Ранее МИнобороны утверждало, что российский самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью. В нем летели 65 украинских пленных, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа. В результате катастрофы все погибли. В этот день планировался обмен пленными. Посте произошедшего этот процесс приостановили.

Президент России Владимир Путин ранее не исключил, что Киев сбил военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны РФ по ошибке.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:АвиакатастрофаБелгородская областьИл-76

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