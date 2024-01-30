СМИ: Данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76

Данные бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение 24 января в Белгородской области, подтверждают внешнее воздействие на него. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Источник агентства заявил, что сомнений не вызывает то, что «самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе». Он считает, что причина крушения «очевидна».

Анализ данных черных ящиков продолжается, передает ТАСС.