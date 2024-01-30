СМИ: Данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76
Данные бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение 24 января в Белгородской области, подтверждают внешнее воздействие на него. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Источник агентства заявил, что сомнений не вызывает то, что «самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе». Он считает, что причина крушения «очевидна».
Анализ данных черных ящиков продолжается, передает ТАСС.
Ранее МИнобороны утверждало, что российский самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью. В нем летели 65 украинских пленных, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа. В результате катастрофы все погибли. В этот день планировался обмен пленными. Посте произошедшего этот процесс приостановили.
Президент России Владимир Путин ранее не исключил, что Киев сбил военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны РФ по ошибке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Актер Петров зарабатывает в 30 раз больше своих коллег по театру
- Участники «Би-2» отказались от встречи с российским консулом
- СМИ: Отдых в российских санаториях подорожает до 30% в 2024 году
- В Белгороде вдвое увеличат число устройств для оповещения горожан
- ISU лишил Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы‑2022
- СМИ: Данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76
- Сборной России присудили третье место на Олимпиаде в Пекине-2022
- Долг россиян за водоснабжение достиг 90 млрд рублей
- Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Ереване
- Полиция задержала подозреваемых в краже 22 млн рублей из загородного дома в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru