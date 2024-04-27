Путин призвал создать равные условия жизни для россиян

Президент Владимир Путин призвал создавать равные условия жизни для всех жителей страны. Об этом российский лидер заявил на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

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Как отметил глава государства, средства и дополнительные ресурсы следует применять для стабильного долгосрочного развития городов и сел и сокращения неравенства в социально-экономическом потенциале.

«Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, надо обеспечить равные возможности», — подчеркнул Путин.

По словам президента, в этом вопросе важно все, в том числе состояние «инфраструктуры детства», развитие здравоохранения, экологическое благополучие, условия для самореализации молодежи.

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ФОТО: Kremlin.ru
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