Путин призвал создать равные условия жизни для россиян

Как отметил глава государства, средства и дополнительные ресурсы следует применять для стабильного долгосрочного развития городов и сел и сокращения неравенства в социально-экономическом потенциале.

«Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, надо обеспечить равные возможности», — подчеркнул Путин.

По словам президента, в этом вопросе важно все, в том числе состояние «инфраструктуры детства», развитие здравоохранения, экологическое благополучие, условия для самореализации молодежи.

