Врио главы пострадавшего от паводка Кургана ушла в отставку
Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
Решение о досрочном прекращении полномочий Аргышевой было принято на внеочередном заседании Курганской гордумы в субботу. Теперь исполнять полномочия главы города будет заместитель Анастасии Аргышевой, глава департамента соцполитики Юлия Гурьянова.
«Юлия Ивановна хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий и... продолжает координировать работу по выплатам пострадавшим от паводка», — указали в администрации.
В начале апреля в Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в ряде населенных пунктов началась эвакуация жителей. Прогнозировалось, что паводок превысит исторический максимум. В столице региона уровень реки Тобол достигал 1015 см.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru