Врио главы пострадавшего от паводка Кургана ушла в отставку

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Большая вода: Спасатели помогают пострадавшим от паводка в Оренбурге, Тюмени, Кургане

Решение о досрочном прекращении полномочий Аргышевой было принято на внеочередном заседании Курганской гордумы в субботу. Теперь исполнять полномочия главы города будет заместитель Анастасии Аргышевой, глава департамента соцполитики Юлия Гурьянова.

«Юлия Ивановна хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий и... продолжает координировать работу по выплатам пострадавшим от паводка», — указали в администрации.

В начале апреля в Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в ряде населенных пунктов началась эвакуация жителей. Прогнозировалось, что паводок превысит исторический максимум. В столице региона уровень реки Тобол достигал 1015 см.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: vk.com/kurgan_region
ТЕГИ:ОтставкаКурган

Горячие новости

Все новости

партнеры