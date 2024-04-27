Врио главы пострадавшего от паводка Кургана ушла в отставку

Решение о досрочном прекращении полномочий Аргышевой было принято на внеочередном заседании Курганской гордумы в субботу. Теперь исполнять полномочия главы города будет заместитель Анастасии Аргышевой, глава департамента соцполитики Юлия Гурьянова.

«Юлия Ивановна хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий и... продолжает координировать работу по выплатам пострадавшим от паводка», — указали в администрации.

В начале апреля в Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в ряде населенных пунктов началась эвакуация жителей. Прогнозировалось, что паводок превысит исторический максимум. В столице региона уровень реки Тобол достигал 1015 см.

