Кондратьев: Санатории и лагеря Кубани примут детей из подтопленных регионов
Санатории и лагеря Краснодарского края примут детей из подтопленных Оренбургской, Тюменской и Курганской областей на отдых и оздоровление, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, двери лагерей и санаториев Кубани распахнутся уже в мае. Дети будут отдыхать на Черноморском побережье.
Ранее подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил о необходимости оснастить убежищами ведомственные детские лагеря, где отдыхают дети сотрудников силовых структур, ведь именно на них могут быть направлены террористические атаки украинской стороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru