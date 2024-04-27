Кондратьев: Санатории и лагеря Кубани примут детей из подтопленных регионов

По его словам, двери лагерей и санаториев Кубани распахнутся уже в мае. Дети будут отдыхать на Черноморском побережье.

Ранее подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил о необходимости оснастить убежищами ведомственные детские лагеря, где отдыхают дети сотрудников силовых структур, ведь именно на них могут быть направлены террористические атаки украинской стороны.

