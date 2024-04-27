Кондратьев: Санатории и лагеря Кубани примут детей из подтопленных регионов

Санатории и лагеря Краснодарского края примут детей из подтопленных Оренбургской, Тюменской и Курганской областей на отдых и оздоровление, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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По его словам, двери лагерей и санаториев Кубани распахнутся уже в мае. Дети будут отдыхать на Черноморском побережье.

Ранее подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил о необходимости оснастить убежищами ведомственные детские лагеря, где отдыхают дети сотрудников силовых структур, ведь именно на них могут быть направлены террористические атаки украинской стороны.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Краснодарский КрайНаводнениеДетский Лагерь

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