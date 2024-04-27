Путин заявил о постепенном замедлении инфляции в России
Инфляция в России замедляется. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Как отметил глава государства, в стране «уже традиционно» демонстрирует более высокие темпы обрабатывающая отрасль.
«Их динамика в январе плюс 7,5%, а в феврале уже плюс 13,5%. На этом фоне постепенно замедляется инфляция», — цитирует Путина РИА Новости.
Ранее президент сообщил, что глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о существовании угрозы инфляции. При этом, по словам Путина, в РФ отмечаются «тенденции положительные, в сторону снижения».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru