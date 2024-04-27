Путин заявил о постепенном замедлении инфляции в России

Как отметил глава государства, в стране «уже традиционно» демонстрирует более высокие темпы обрабатывающая отрасль.

«Их динамика в январе плюс 7,5%, а в феврале уже плюс 13,5%. На этом фоне постепенно замедляется инфляция», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент сообщил, что глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о существовании угрозы инфляции. При этом, по словам Путина, в РФ отмечаются «тенденции положительные, в сторону снижения».

