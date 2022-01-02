Смертельный рейс. СК расследует ДТП с автобусом под Рязанью
В смертельном ДТП с автобусом в Рязанской области погибли и пострадали люди. По одной из версий, водитель уснул за рулем.
Сотрудники Скопинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом на трассе «Москва-Астрахань». Об этом сообщила пресс-служба ведомства 2 января.
«Следственными органами СК России по Рязанской области по факту дорожно-транспортного происшествия в Скопинском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», - передает сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в центральном аппарате ведомства поставил на контроль ход и результаты проверки ДТП под Рязанью. Об этом сообщается на сайте СК России.
Авария произошла утром 2 января около 5:45 (мск) на 277-м км автодороги Р22 «Каспий», вблизи села Вослебово Скопинского района Рязанской области. Автобус «Неоплан Ситилайнер» астраханской компании «Транслайн» с 49 пассажирами врезался в опору железнодорожного моста.
Пострадавшая в ДТП под Рязанью рассказала «Известиям» о случившемся.
«Всё произошло очень быстро, все спали. Двери мы не могли открыть, нам пришлось ломать окно», — сообщила девушка.
Она успела снять произошедшее на фотокамеру телефона. На снимках видно, что в результате столкновения сильно пострадала передняя часть транспортного средства, отмечает URA.RU.
Число пострадавших в результате смертельной аварии в Рязанской области увеличилось до 22. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
«22 человека пострадали, из которых 12 госпитализированы, 10 отпущены домой», - суточнили в ведомстве.
Уточняется, в числе пострадавших есть двое детей, которые находятся в больнице. Также известно, что трое взрослых пассажиров отправлены в реанимацию.
Ранее в СМИ появился список 21 пострадавшего в аварии. Его опубликовал «Московский комсомолец».
1. Зульфия Муксимова, 49 лет
2. Роберт Тамарян, 60 лет
3. Игорь Колесников, 35 лет
4. Мирослава Кулакова, 53 года
5. Сабина Шаманова, 14 лет
6. Бахтияр Шаманов, 10 лет
7. Айгуль Шаманова, 50 лет
8. Татьяна Яровая, 34 года
9. Жумабай Кусманов, 57
10. Анастасия Маркелова, 11 лет
11. Саяра Сомекао
12. Александр Комыхайло, 43 года
13. Александр Тарануха, 28 лет
14. Надежда Аншакова, 59 лет
15. Милана Мирзоян, 21 год
16. Вера Рублёва, 61 год
17. Надия Пшатаева, 41 год
18. Владимир Мальцев, 61 год
19. Артём Яковлев, 41 год
20. Личность уточняется
21. Личность уточняется
По официальным данным, погибли пять человек. Скончались две женщины и трое мужчин, в том числе водитель. Решается вопрос о транспортировке тел погибших в Астрахань, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу губернатора Рязанской области.
Также сообщается также о смерти одного из пострадавших после госпитализации. Таким образом, число погибших, по неподтвержденной информации, могло возрасти до шести, отмечает «МИР-24».
По одной из версий, причиной аварии мог стать сильный гололед. По другим данным, водитель мог уснуть за рулем, мог находиться за рулем переутомленным, сообщается на сайте МВД Медиа.
В результате ДТП движение на трассе не нарушено. На месте происшествия розлива топлива нет.
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