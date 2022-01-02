Смертельный рейс. СК расследует ДТП с автобусом под Рязанью

Сотрудники Скопинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом на трассе «Москва-Астрахань». Об этом сообщила пресс-служба ведомства 2 января.

«Следственными органами СК России по Рязанской области по факту дорожно-транспортного происшествия в Скопинском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», - передает сообщение ТАСС.