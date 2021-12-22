СМИ: рейсовый автобус перевернулся после ДТП в Новой Москве

Автобус, следовавший по маршруту №1033 перевернулся после ДТП в новой Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Появилось видео массового ДТП в центре Москвы

Собеседник агентства рассказал, что автобус лежит на боку возле дома №14 на Калужском шоссе. Источник добавил, что в настоящее время проводится эвакуация людей, на место аварии уже направлены машины скорой помощи, информация о пострадавших уточняется.

Источник ТАСС, в свою очередь, сообщил, что автобус № 1033 столкнулся с легковым автомобилем на Варшавском шоссе, после чего съехал в кювет и перевернулся, были эвакуированы 10 человек, в том числе двое детей.

Ранее в посёлке Таловая Воронежской области в ДТП попал автобус с детьми, пострадали восемь человек, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтобусНовая МоскваДтп В Москве
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