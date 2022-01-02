По факту смертельного ДТП под Рязанью возбуждено уголовное дело
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла утром 2 января около 5:45 (мск) на 277-м км автодороги Р22 «Каспий», вблизи села Вослебово Скопинского района Рязанской области.
«Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проводится расследование», — цитируют сообщение ведомства «Известия».
Автобус, ехавший из Москвы в сторону Астрахани, врезался в опору железнодорожного моста, приводит сообщение полиции РИА Новости. По предварительной информации, водитель заснул за рулем. Мужчина погиб.
По официальным данным, всего погибли пять человек. Также сообщается, что один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм. В результате число погибших может возрасти до шести человек. Всего в ДТП пострадал 21 человек, семеро были госпитализированы.
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