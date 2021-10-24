Заведено дело после ДТП с автобусом в Калмыкии

В ночь на 24 октября на 245-м километре трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь произошло лобовое столкновение «КАМАЗа» и пассажирского автобуса «Неоплан», который выполнял рейс по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург. По данным правоохранительных органов, шесть человек погибли, еще восемь получили различные травмы.

Следственные органы сообщают о пяти погибших и восьми пострадавших. На место происшествия работают правоохранительные органы. Ведется допрос водителя автобуса.

