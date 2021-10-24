Заведено дело после ДТП с автобусом в Калмыкии
Следователи инициировали уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после крупной автоаварии с автобусом в Калмыкии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по региону.
В ночь на 24 октября на 245-м километре трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь произошло лобовое столкновение «КАМАЗа» и пассажирского автобуса «Неоплан», который выполнял рейс по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург. По данным правоохранительных органов, шесть человек погибли, еще восемь получили различные травмы.
Следственные органы сообщают о пяти погибших и восьми пострадавших. На место происшествия работают правоохранительные органы. Ведется допрос водителя автобуса.
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