Заведено дело после ДТП с автобусом в Калмыкии

Следователи инициировали уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после крупной автоаварии с автобусом в Калмыкии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по региону.

В Калмыкии грузовик столкнулся с автобусом: погибли пять человек

В ночь на 24 октября на 245-м километре трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь произошло лобовое столкновение «КАМАЗа» и пассажирского автобуса «Неоплан», который выполнял рейс по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург. По данным правоохранительных органов, шесть человек погибли, еще восемь получили различные травмы.

Следственные органы сообщают о пяти погибших и восьми пострадавших. На место происшествия работают правоохранительные органы. Ведется допрос водителя автобуса.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:АвтобусДТПАвария
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