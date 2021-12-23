Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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В сообщении говорится, что за медицинской помощью обратились шестеро пассажиров, точное число пострадавших устанавливается.

По предварительным данным ведомства, водитель неустановленного автомобиля, двигаясь по средней полосе, совершил поворот направо. Водитель находящегося в крайней правой полосе автобуса ПАЗ, пытаясь избежать столкновения, резко повернул направо и врезался в светофор.

Ранее микроавтобус, направлявшийся из Нижнего Новгорода в Чебоксары, перевернулся на 492-м км трассы М7 в Нижегородской области

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