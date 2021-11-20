В Нижегородской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус с 35 пассажирами перевернулся в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

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Авария произошла в 06:10 на 333-м км дороги Нижний Новгород - Иваново.

«Водитель автобуса не учел дорожные условия, в результате чего съехал на обочину с последующим опрокидыванием. Автобус совершал заказной рейс в город Иваново. В нем находилось 34 пассажира и водитель», — сообщили в ГИБДД.

По данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате ДТП 13 пассажиров получили травмы легкой и средней степени тяжести. Погибших нет, остальные пассажиры не нуждаются в медицинской помощи.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеДТПНижегородская Область
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