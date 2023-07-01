Смерть прокурора на воде. Стали известны подробности гибели Андрея Фомина в Чувашии

57-летний Фомин почувствовал себя плохо во время заплыва. Ему пытались помочь спасатели и медики «скорой помощи». Об этом «Известиям» рассказал очевидец по имени Арсен.



«Доставили до берега и сразу спасатели начали проводить реанимационные действия, сразу же подключилась «скорая» и потом подъехал реанимобиль. Сотрудники «скорой» и реанимации спустились к берегу. <...> Очень долго пытались спасти, но сказали, что не смогли», — пояснил очевидец.



Фомин во второй раз принимал участие в заплыве Chebswim. Впервые он попробовал свои силы в этом состязании прошлом году, сообщило издание «Советская Чувашия».