Смерть прокурора на воде. Стали известны подробности гибели Андрея Фомина в Чувашии

Очевидцы раскрыли подробности гибели прокурора Чувашии Андрея Фомина во время заплыва по Волге.

Прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин ушел из жизни в 57 лет, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

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Накануне ряд Telegram-каналов сообщали, что прокурор утонул во время заплыва по Волге в субботу, 1 июля. По информации СМИ, Фомину стало плохо по ходу прохождения дистанции в 2,2 км в рамках заплыва Chebswim, в результате чего прокурор начал тонуть.

К месту происшествия быстро прибыли спасатели и передали Фомина медикам, однако те не смогли его его спасти, пишет Telegram-канал Shot.

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57-летний Фомин почувствовал себя плохо во время заплыва. Ему пытались помочь спасатели и медики «скорой помощи». Об этом «Известиям» рассказал очевидец по имени Арсен.

«Доставили до берега и сразу спасатели начали проводить реанимационные действия, сразу же подключилась «скорая» и потом подъехал реанимобиль. Сотрудники «скорой» и реанимации спустились к берегу. <...> Очень долго пытались спасти, но сказали, что не смогли», — пояснил очевидец.

Фомин во второй раз принимал участие в заплыве Chebswim. Впервые он попробовал свои силы в этом состязании прошлом году, сообщило издание «Советская Чувашия».

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Журналисты отметили, что плаванье на открытой воде может сопровождаться различными «сюрпризами». По сведениям издания, в прошлом году прокурор республики справился с дистанцией за час и после заплыва чувствовал себя хорошо.

Государственный советник юстиции 3 класса Андрей Фомин был назначен на должность прокурора Чувашской Республики Указом Президента Российской Федерации в конце июня 2020 года, отмечается на сайте ведомства.

Карьера Фомина была связана с Ярославской областью, где он, уроженец Владимирской области, окончил местный университет. Фомин начинал стажером прокуратуры Дзержинского района Ярославской области в 1992 году, а в2014 был переведен с должности заместителя прокурора Ярославской области на пост первого зама прокурора Крыма.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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