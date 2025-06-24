ФСБ задержала планировавших подрыв газопровода в Бердянске диверсантов
Трое диверсантов, которые планировали подорвать объект газораспределительной сети в Бердянске, задержаны в Запорожской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигуранты - граждане России. Они причастны к подготовке диверсии на объекте жизнеобеспечения, незаконному приобретению, хранению и ношению взрывных устройств или взрывчатых веществ.
«При попытке осуществления подрыва объекта газораспределительной сети в городе Бердянске указанные лица были задержаны с поличным», - указали в ФСБ.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело о покушении на диверсию и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, взрывчатки группой лиц по предварительному сговору.
Ранее ФСБ задержала жителя Санкт-Петербурга по подозрению в финансировании экстремизма, пишет 360.ru.
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