ФСБ задержала планировавших подрыв газопровода в Бердянске диверсантов

Трое диверсантов, которые планировали подорвать объект газораспределительной сети в Бердянске, задержаны в Запорожской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигуранты - граждане России. Они причастны к подготовке диверсии на объекте жизнеобеспечения, незаконному приобретению, хранению и ношению взрывных устройств или взрывчатых веществ.

«При попытке осуществления подрыва объекта газораспределительной сети в городе Бердянске указанные лица были задержаны с поличным», - указали в ФСБ.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело о покушении на диверсию и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, взрывчатки группой лиц по предварительному сговору.

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