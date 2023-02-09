Основатель бренда Sela погиб в Латвии
9 февраля 202322:07
В Латвии погиб основатель бренда одежды Sela Борис Остроброд, сообщил его партнер Аркадий Пекаревский.
Остроброд утонул во время поездки на автомобиле у озера.
Машина 65-летнего предпринимателя упала в воду. О трагедии Пекаревский сообщил в своих социальных сетях.
В декабре прошлого года в Индии погиб депутат законодательного собрания Владимирской области, предприниматель Павел Антонов. Он упал с третьего этажа отеля, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- Метрополитен-музей переименовал «Русскую танцовщицу» после требования украинских активистов
- Bloomberg: Китай нарастил импорт российской нефти
- Сенатор США не исключил причастность Белого дома к терактам на «Северных потоках»
- Guardian: поддержка Украины приведет к расколу НАТО
- «Один двигатель заглох»: Путин рассказал о кризисной ситуации с президентским самолетом
- Основатель бренда Sela погиб в Латвии
- Синоптики пообещали обильные снегопады в Москве
- Аккаунты Трампа разблокировали в Facebook* и Instagram*
- Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек
- «Заберем Одессу, Харьков и Киев»: Кадыров заявил, что Россия дойдет до Польши
9 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru