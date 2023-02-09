Основатель бренда Sela погиб в Латвии

Остроброд утонул во время поездки на автомобиле у озера.

Машина 65-летнего предпринимателя упала в воду. О трагедии Пекаревский сообщил в своих социальных сетях.

В декабре прошлого года в Индии погиб депутат законодательного собрания Владимирской области, предприниматель Павел Антонов. Он упал с третьего этажа отеля, передает НСН.

