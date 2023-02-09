Основатель бренда Sela погиб в Латвии

В Латвии погиб основатель бренда одежды Sela Борис Остроброд, сообщил его партнер Аркадий Пекаревский.

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Остроброд утонул во время поездки на автомобиле у озера.

Машина 65-летнего предпринимателя упала в воду. О трагедии Пекаревский сообщил в своих социальных сетях.

В декабре прошлого года в Индии погиб депутат законодательного собрания Владимирской области, предприниматель Павел Антонов. Он упал с третьего этажа отеля, передает НСН.

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