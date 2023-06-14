В Петергофе утонули две школьницы
14 июня 202322:22
На территории музея-заповедника «Петергоф» в Санкт-Петербурге погибли две школьницы. Об этом сообщает телеканал «78».
Девочки утонули в Круглом пруду. Отмечается, что обе являлись гражданками Таджикистана.
Тела школьниц извлекли из воды. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства смерти девочек.
В подмосковном городе Дубна трехлетняя девочка утонула в ванне с горячей водой, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru