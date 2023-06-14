В Петергофе утонули две школьницы

На территории музея-заповедника «Петергоф» в Санкт-Петербурге погибли две школьницы. Об этом сообщает телеканал «78».

Уголовное дело возбуждено в Подмосковье после гибели девочки в ванной

Девочки утонули в Круглом пруду. Отмечается, что обе являлись гражданками Таджикистана.

Тела школьниц извлекли из воды. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства смерти девочек.

В подмосковном городе Дубна трехлетняя девочка утонула в ванне с горячей водой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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