Зеленский отказался оставлять власть до конца конфликта на Украине

Политик назвал себя «наиболее опытным».

«Может, не лучший, всегда есть люди лучше, но самый опытный», - подчеркнул Зеленский.

При этом украинский президент указал, что готов отказаться от власти по итогам выборов, однако не уточнил, когда может пройти голосование.

Официально президентские полномочия Зеленского истекли в мае прошлого года, однако на Украине не стали проводить новые выборы главы государства на фоне военного положения. Россия считает украинского президента нелегитимным, в Кремле ранее отмечали, что статус Зеленского - проблема для урегулирования ситуации на Украине, напоминает 360.ru.

