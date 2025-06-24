Зеленский отказался оставлять власть до конца конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не считает возможным оставить власть до окончания конфликта на территории страны. Об этом он заявил в интервью Sky News.
Политик назвал себя «наиболее опытным».
«Может, не лучший, всегда есть люди лучше, но самый опытный», - подчеркнул Зеленский.
При этом украинский президент указал, что готов отказаться от власти по итогам выборов, однако не уточнил, когда может пройти голосование.
Официально президентские полномочия Зеленского истекли в мае прошлого года, однако на Украине не стали проводить новые выборы главы государства на фоне военного положения. Россия считает украинского президента нелегитимным, в Кремле ранее отмечали, что статус Зеленского - проблема для урегулирования ситуации на Украине, напоминает 360.ru.
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