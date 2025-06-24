В Красногорске в пострадавшем от БПЛА доме выгорела квартира
Квартира выгорела после попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом в Красногорске. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Ранее стало известно, что обломки БПЛА упали на здание на улице Народного Ополчения, пострадал один человек, пишет 360.ru.
«В доме выгорела одна квартира на 17 этаже, соседние не пострадали. Повреждены фасад и остекление балконов на 16 и 17 этаже», - сообщил Воробьев в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, с утра все эвакуированные жители дома начали возвращаться в квартиры. Пострадавшему мужчине оказали помощь. На фоне ЧП была госпитализирована беременная женщина, она находится в перинатальном центре.
На месте инцидента работают сотрудники следственных органов, криминалисты и медики.
По данным Минобороны, минувшей ночью над Московским регионом уничтожили два беспилотника ВСУ самолетного типа.
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