На триатлоне в Самаре пловец утонул, а велосипедист сбил самокатчика

На фестивале спорта «Ironstar» в Самаре один из участников соревнований по триатлону утонул, а другой врезался на велосипеде в самокатчика.

«Впервые за 9 лет организации наших стартов участник не вышел из воды. Как и положено, участник предоставил медицинскую справку и лицензию триатлета. Он уже имел опыт участия в триатлоне», - написали в соцсетях организаторы.

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По данным полиции, погиб житель Екатеринбурга, 1986 года рождения.

Другой инцидент произошел во время велогонки на улице Куйбышева. Мужчина на самокате выехал на дорогу, где в него врезался велосипедист. Расстроенный участник гонки несколько раз пнул ногой самокатчика. Видео столкновения опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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