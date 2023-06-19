На триатлоне в Самаре пловец утонул, а велосипедист сбил самокатчика

На фестивале спорта «Ironstar» в Самаре один из участников соревнований по триатлону утонул, а другой врезался на велосипеде в самокатчика.

«Впервые за 9 лет организации наших стартов участник не вышел из воды. Как и положено, участник предоставил медицинскую справку и лицензию триатлета. Он уже имел опыт участия в триатлоне», - написали в соцсетях организаторы.