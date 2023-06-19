На триатлоне в Самаре пловец утонул, а велосипедист сбил самокатчика
На фестивале спорта «Ironstar» в Самаре один из участников соревнований по триатлону утонул, а другой врезался на велосипеде в самокатчика.
«Впервые за 9 лет организации наших стартов участник не вышел из воды. Как и положено, участник предоставил медицинскую справку и лицензию триатлета. Он уже имел опыт участия в триатлоне», - написали в соцсетях организаторы.
По данным полиции, погиб житель Екатеринбурга, 1986 года рождения.
Другой инцидент произошел во время велогонки на улице Куйбышева. Мужчина на самокате выехал на дорогу, где в него врезался велосипедист. Расстроенный участник гонки несколько раз пнул ногой самокатчика. Видео столкновения опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти опровергли информацию об эвакуации в Воронеже
- Столтенберг: Легко представить конфликт, где РФ и КНР действуют сообща
- «Личные дивиденды»: Нарышкин назвал цель киевских властей
- Столтенберг призвал Запад не экспортировать в Китай передовые технологии
- На триатлоне в Самаре пловец утонул, а велосипедист сбил самокатчика
- Пассажир поезда Барнаул - Адлер напал с ножом на попутчиков
- В России ЕГЭ впервые сдали на максимальные 300 баллов
- В Москве у бывшего следователя изъяли более тысячи биткоинов
- Сильные вспышки зафиксированы на Солнце 19 июня
- СМИ: Туристический подводный аппарат пропал у места крушения «Титаника»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru