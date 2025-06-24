Израиль подтвердил перемирие с Ираном
Израиль согласился на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня между страной и Ираном. Об этом заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Отмечается, что ночью премьер провел заседание кабинета безопасности Израиля. Как сообщил Нетаньяху, Тель-Авив достиг всех целей операции в Иране и превзошел их, устранив двойную угрозу — «в ядерной сфере и в области баллистических ракет».
Из-за достижения целей израильские власти согласились на двустороннее прекращение огня. При этом Тель-Авив пообещал «решительно реагировать» на любое нарушение перемирия.
Ранее Дональд Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня, согласованного Ираном и Израилем. Политик призвал стороны не нарушать договоренности, пишет 360.ru.
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