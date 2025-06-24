Израиль подтвердил перемирие с Ираном

Отмечается, что ночью премьер провел заседание кабинета безопасности Израиля. Как сообщил Нетаньяху, Тель-Авив достиг всех целей операции в Иране и превзошел их, устранив двойную угрозу — «в ядерной сфере и в области баллистических ракет».

Из-за достижения целей израильские власти согласились на двустороннее прекращение огня. При этом Тель-Авив пообещал «решительно реагировать» на любое нарушение перемирия.

Ранее Дональд Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня, согласованного Ираном и Израилем. Политик призвал стороны не нарушать договоренности, пишет 360.ru.

