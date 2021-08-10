Изношенная медицина. Из-за чего задохнулись девять человек в Северной Осетии
Эксперты НСН считают, что проблемы с медицинским оборудованием не накапливаются за один день и можно говорить о неприятной тенденции.
Гибель девяти человек в больнице Владикавказа из-за нехватки кислорода продолжает вызывать вопросы. Дело под личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин. Он попросил руководство североосетинского следственного управления предоставить ему подробный доклад по обстоятельствам инцидента.
Напомним, вчера девять пациентов реанимации клинической больницы Владикавказа умерли из-за того, что кислород перестал поступать на аппарат ИВЛ. Как заявили в Росздравнадзоре. основной причиной считается разгерметизация изнoшенной подземнoй магистрали, ведущей oт кислoродной станции к реанимации. Это подтверждает и глава республики Сергей Меняйло, который заявил, что произошел прорыв трубы под землей.
При этом «Интерфакс» со ссылкой на свои источники заявил, что в инциденте может быть виновато изношенное оборудование.
Так или иначе, в реанимации скончались 9 из 13 пациентов, которые находились там в тот момент. Остальных удалось спасти.
Руководство республики заверило, что сейчас кислород поступает по резервной линии. Также в ближайшее время кислородные баллоны поступят из Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев. По словам министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева, объема будет достаточно до момента устранения последствий аварии.
При этом управление СК по Северной Осетии возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщило ТАСС со ссылкой на ведомство.
Это не первый подобный случай в России в этом году. В феврале агентство ТАСС сообщало, что трое человек скончались из-за прекращения подачи кислорода в Никольской больнице подмосковного Одинцово. Причиной назывался сбой из-за залипания клапана газификатора. В больнице тогда утверждали, что недостаток кислорода не стал причиной смерти пациентов.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН заявлял, что если гибель от недостатка кислорода на ИВЛ станет системной, то нужно будет принимать новые законы.
«В каждом случае нужно разбираться, определять конкретных виновных. Если есть летальный исход, это вопрос прокуратуры и следственных органов. Если нет – подразделений Росздравнадзора. Если эти случаи имеют локальный характер. Что-то произошло в конкретном медицинском учреждении по конкретным причинам, то эти причины надо выяснять. Если же это системное явление, тогда надо говорить о законодательном регулировании этой проблемы», - сказал Тумусов.
В 2020 году сообщалось о гибели 13 людей из-за недостатка кислорода в Ростовской области. Тогда сообщалось, что кислородная служба не смогла поднять уровень кислорода из-за большого количества пациентов. Тогда свои должности покинули глава регионального Минздрава Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в интервью Telegrаm-каналу «Радиоточка НСН» предупредил, что проблемы с медицинским оборудованием нарабатываются не за один день.
«Есть порядок контроля медицинского оборудования, его надо четко придерживаться. Когда мы отступаем от каких-либо правил с медицинскими оборудованиями, лекарственными препаратами, порядком допуска любых товаров к применению, у нас всегда получаются неожиданные ситуации. Потому что проблемы все нарабатываются длительное время, когда не учитывают все опасности. Если в связи с какими-то ситуациями мы начинаем отступать от правил, то риски несчастных случаев повышаются», - пояснил Гальперин.
Ранее врач-инфекционист, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что летальность в реанимации для пациентов с COVID-19 составляет около 40-50%, а среди попавших на ИВЛ – до 80%.
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