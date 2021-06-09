«Негодное оборудование». Пожар в Рязани связали с возгоранием китайского аппарата ИВЛ
Прошлогодние скандалы с возвратом аппаратов ИВЛ были связаны с неисправностью отечественного оборудования, напомнил президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин.
Причиной пожара в рязанской больнице, который привел к гибели трех человек, могло стать возгорание аппарата ИВЛ. Такую версию подтвердили в ТАСС со ссылкой на источники в больнице. Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в интервью Telegrаm-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что пока рано говорить о том, что произошло, однако напомнил, что проблемы с оборудованием ИВЛ возникали в прошлом году в связи с массовыми закупками в начале пандемии.
«На фоне того, что аппараты массово закупались, попадалась некачественная аппаратура. Действительно, из-за большой потребности в начале эпидемии к качеству оборудования могли быть большие вопросы. Уследить за качеством тогда было очень сложно. Однако с тех пор официальные сообщения по поводу возвратов аппаратов ИВЛ или каких-то нареканий по этому поводу не публикуются. После того, как затихли прошлогодние скандалы, дальше никто к этой теме не возвращался», - пояснил Гальперин.
Сгоревший аппарат, находившийся в одной из палат реанимационного отделения, был выпущен в Шеньчжэне. Речь о модели PRUNUS Boaray 5000D. Собеседник НСН объяснил, что раньше в России было больше претензий к отечественному оборудованию.
«Монополии в плане обеспечения больниц аппаратами ИВЛ нет. В России есть разная аппаратура, есть импортное и отечественное оборудование. Раньше были сообщения, что отечественное оборудование признавалось негодным, были массовые скандалы и массовые возвраты оборудования», - напомнил специалист.
Президент «Лиги защиты врачей» рассказал, что нужно делать, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
«Есть порядок контроля медицинского оборудования, его надо четко придерживаться. Когда мы отступаем от каких-либо правил с медицинскими оборудованиями, лекарственными препаратами, порядком допуска любых товаров к применению, у нас всегда получаются такие неожиданные ситуации. Потому что проблемы все нарабатываются длительное время, когда не учитывают все опасности. Если в связи с какими-то ситуациями мы начинаем отступать от правил, то риски несчастных случаев повышаются», - пояснил Гальперин.
Между тем, в администрации больницы заявляют, что причиной возгорания могла стать неприспособленность оборудования к перепадам напряжения.
«На аппаратах ИВЛ не предусмотрены блоки защиты от перепадов напряжения и коротких замыканий в проводке. Таким образом, воспламенившаяся из-за короткого замыкания проводка спровоцировала возгорание аппарата. Сам аппарат был исправен», - рассказали «Интерфаксу» в администрации больницы.
Пожар в областной клинической больнице имени Семашко в Рязани случился в ночь на 9 июня в отделении реанимации, где лечат пациентов с COVID-19. От отравления угарным газом погибли трое пациентов. Пострадали еще восемь человек, в том числе медсестра.
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