«Негодное оборудование». Пожар в Рязани связали с возгоранием китайского аппарата ИВЛ

Сгоревший аппарат, находившийся в одной из палат реанимационного отделения, был выпущен в Шеньчжэне. Речь о модели PRUNUS Boaray 5000D. Собеседник НСН объяснил, что раньше в России было больше претензий к отечественному оборудованию.

«Монополии в плане обеспечения больниц аппаратами ИВЛ нет. В России есть разная аппаратура, есть импортное и отечественное оборудование. Раньше были сообщения, что отечественное оборудование признавалось негодным, были массовые скандалы и массовые возвраты оборудования», - напомнил специалист.

Президент «Лиги защиты врачей» рассказал, что нужно делать, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

«Есть порядок контроля медицинского оборудования, его надо четко придерживаться. Когда мы отступаем от каких-либо правил с медицинскими оборудованиями, лекарственными препаратами, порядком допуска любых товаров к применению, у нас всегда получаются такие неожиданные ситуации. Потому что проблемы все нарабатываются длительное время, когда не учитывают все опасности. Если в связи с какими-то ситуациями мы начинаем отступать от правил, то риски несчастных случаев повышаются», - пояснил Гальперин.