Вирусолог оценил «иммунную прослойку» в России в 35%
Врач-инфекционист, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что около 35% россиян входят сейчас в «иммунную прослойку», необходимую для борьбы с COVID-19, а смертность от коронавируса достигла 2,2%.
«В среднем по стране с вирусом встретились примерно 15% россиян. И вакцинированы у нас сейчас около 20% населения. То есть иммунная прослойка сейчас не превышает 35%. А для того, чтобы пошла положительная динамика, нужно более 50% иммунизированных», – сказал Викулов «Радио 1».
По его словам, летальность от коронавируса сейчас значительно больше, чем от сезонного гриппа.
«Два человека из ста, заболевших коронавирусом, умирают. Это значительно больше, чем было при ежегодном гриппе. Летальность в реанимации для пациентов с COVID-19 составляет около 40-50%. А среди попавших на ИВЛ летальность достигает 80%», - отметил Викулов
Он также отметил, что «коронавирус молодеет», поскольку наблюдается рост числа заболевших в возрасте 30-45 лет.
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил сомнения в том, что коллективный иммунитет от COVID-19 в России удастся получить раньше ноября.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 июня, что сроки достижения популяционного иммунитета «будут сдвигаться».
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