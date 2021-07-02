Вирусолог оценил «иммунную прослойку» в России в 35%

По его словам, летальность от коронавируса сейчас значительно больше, чем от сезонного гриппа.

«Два человека из ста, заболевших коронавирусом, умирают. Это значительно больше, чем было при ежегодном гриппе. Летальность в реанимации для пациентов с COVID-19 составляет около 40-50%. А среди попавших на ИВЛ летальность достигает 80%», - отметил Викулов

Он также отметил, что «коронавирус молодеет», поскольку наблюдается рост числа заболевших в возрасте 30-45 лет.

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил сомнения в том, что коллективный иммунитет от COVID-19 в России удастся получить раньше ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 июня, что сроки достижения популяционного иммунитета «будут сдвигаться».

