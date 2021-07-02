Вирусолог оценил «иммунную прослойку» в России в 35%

Врач-инфекционист, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что около 35% россиян входят сейчас в «иммунную прослойку», необходимую для борьбы с COVID-19, а смертность от коронавируса достигла 2,2%.

«В среднем по стране с вирусом встретились примерно 15% россиян. И вакцинированы у нас сейчас около 20% населения. То есть иммунная прослойка сейчас не превышает 35%. А для того, чтобы пошла положительная динамика, нужно более 50% иммунизированных», – сказал Викулов «Радио 1».

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По его словам, летальность от коронавируса сейчас значительно больше, чем от сезонного гриппа.

«Два человека из ста, заболевших коронавирусом, умирают. Это значительно больше, чем было при ежегодном гриппе. Летальность в реанимации для пациентов с COVID-19 составляет около 40-50%. А среди попавших на ИВЛ летальность достигает 80%», - отметил Викулов

Он также отметил, что «коронавирус молодеет», поскольку наблюдается рост числа заболевших в возрасте 30-45 лет.

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил сомнения в том, что коллективный иммунитет от COVID-19 в России удастся получить раньше ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 июня, что сроки достижения популяционного иммунитета «будут сдвигаться».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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