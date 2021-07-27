Кравчук не попал бы на ИВЛ, привившись российской вакциной от COVID-19
Вирусолог Михаил Щелканов рассказал НСН, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит прививаться западными вакцинами от коронавируса.
Первого президента Украины Леонида Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после операции на сердце, которая прошла еще 29 июня. Об этом сообщают источники в окружении 87-летнего политика. Он уже больше месяца находится в реанимации. В марте Кравчук привился препаратом CoviShield, индийским аналогом британо-шведского препарата от AstraZeneca.
Вакцинирование могло повлиять на нынешнее состояние экс-президента Украины, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вирусолог Михаил Щелканов.
«Я бы не рекомендовал пациентам с патологией сердечно-сосудистой системы прививаться вакцинами на основе РНК, так как они уже показали большое количество побочных эффектов, связанных с тромбозами. Речь идет о вакцинах в том исполнении, которые сейчас используются на Западе», - рассказал он.
Вместе с тем вирусолог полагает, что российские вакцины не только не противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но даже обязательны.
«Вакцины, которые используются в России, не только никак не влияют на состояние людей с патологиями сердечно-сосудистой системы, а наоборот показаны этой группе пациентов в силу того, что они входят в группу риска по острым респираторным инфекциям. Если у вас заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нужно срочно вакцинироваться. Здесь нужно думать о том, что если в таком состоянии вы подхватите COVID-19, - вот где будет настоящая беда. Наши вакцины безопасны и любые группы риска при отсутствии острой фазы заболеваемости, наоборот, должны вакцинироваться», - подчеркнул Щелканов.
В июне сообщалось, что Кравчук хорошо перенес операцию на сердце, он чувствует себя хорошо и восстанавливается после хирургического вмешательства.
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