Кравчук не попал бы на ИВЛ, привившись российской вакциной от COVID-19

«Я бы не рекомендовал пациентам с патологией сердечно-сосудистой системы прививаться вакцинами на основе РНК, так как они уже показали большое количество побочных эффектов, связанных с тромбозами. Речь идет о вакцинах в том исполнении, которые сейчас используются на Западе», - рассказал он.

Вместе с тем вирусолог полагает, что российские вакцины не только не противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но даже обязательны.



«Вакцины, которые используются в России, не только никак не влияют на состояние людей с патологиями сердечно-сосудистой системы, а наоборот показаны этой группе пациентов в силу того, что они входят в группу риска по острым респираторным инфекциям. Если у вас заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нужно срочно вакцинироваться. Здесь нужно думать о том, что если в таком состоянии вы подхватите COVID-19, - вот где будет настоящая беда. Наши вакцины безопасны и любые группы риска при отсутствии острой фазы заболеваемости, наоборот, должны вакцинироваться», - подчеркнул Щелканов.

В июне сообщалось, что Кравчук хорошо перенес операцию на сердце, он чувствует себя хорошо и восстанавливается после хирургического вмешательства.

