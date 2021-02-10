В Госдуме оценили массовую гибель людей от недостатка кислорода на ИВЛ

Агентство ТАСС сообщило, что трое человек скончались из-за прекращения подачи кислорода в Никольской больнице подмосковного Одинцово. По предварительным данным, сбой произошел в результате залипания клапана газификатора.

Как в свою очередь сообщил глава структурного подразделения больницы Владимир Гордеев, скончались двое пациентов. По его словам, сбой в подаче кислорода продолжался 12 минут, однако во время инцидента никто из пациентов не погиб. Он добавил, что впоследствии двое скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода. Тем не менее, к настоящему времени возбуждено уголовное дело.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН отметил, что если гибель от недостатка кислорода на ИВЛ станет системной, то нужно будет принимать новые законы.