В Госдуме оценили массовую гибель людей от недостатка кислорода на ИВЛ

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН отметил, что для решения проблемы могут потребоваться новые законы.


Агентство ТАСС сообщило, что трое человек скончались из-за прекращения подачи кислорода в Никольской больнице подмосковного Одинцово. По предварительным данным, сбой произошел в результате залипания клапана газификатора.

Как в свою очередь сообщил глава структурного подразделения больницы Владимир Гордеев, скончались двое пациентов. По его словам, сбой в подаче кислорода продолжался 12 минут, однако во время инцидента никто из пациентов не погиб. Он добавил, что впоследствии двое скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода. Тем не менее, к настоящему времени возбуждено уголовное дело.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН отметил, что если гибель от недостатка кислорода на ИВЛ станет системной, то нужно будет принимать новые законы.

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«В каждом случае нужно разбираться, определять конкретных виновных. Если есть летальный исход, это вопрос прокуратуры и следственных органов. Если нет – подразделений Росздравнадзора. Если эти случаи имеют локальный характер. Что-то произошло в конкретном медицинском учреждении по конкретным причинам, то эти причины надо выяснять. Если же это системное явление, тогда надо говорить о законодательном регулировании этой проблемы», - сказал Тумусов.

В ноябре в Курске произошло экстренное отключение кислородного оборудования. Из-за поломки газификатора 38 пациентов с тяжёлой формой коронавируса перевезли в другие медучреждения города. Позже 14 из них скончались от двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
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