В Госдуме оценили массовую гибель людей от недостатка кислорода на ИВЛ
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН отметил, что для решения проблемы могут потребоваться новые законы.
Агентство ТАСС сообщило, что трое человек скончались из-за прекращения подачи кислорода в Никольской больнице подмосковного Одинцово. По предварительным данным, сбой произошел в результате залипания клапана газификатора.
Как в свою очередь сообщил глава структурного подразделения больницы Владимир Гордеев, скончались двое пациентов. По его словам, сбой в подаче кислорода продолжался 12 минут, однако во время инцидента никто из пациентов не погиб. Он добавил, что впоследствии двое скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода. Тем не менее, к настоящему времени возбуждено уголовное дело.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН отметил, что если гибель от недостатка кислорода на ИВЛ станет системной, то нужно будет принимать новые законы.
«В каждом случае нужно разбираться, определять конкретных виновных. Если есть летальный исход, это вопрос прокуратуры и следственных органов. Если нет – подразделений Росздравнадзора. Если эти случаи имеют локальный характер. Что-то произошло в конкретном медицинском учреждении по конкретным причинам, то эти причины надо выяснять. Если же это системное явление, тогда надо говорить о законодательном регулировании этой проблемы», - сказал Тумусов.
В ноябре в Курске произошло экстренное отключение кислородного оборудования. Из-за поломки газификатора 38 пациентов с тяжёлой формой коронавируса перевезли в другие медучреждения города. Позже 14 из них скончались от двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19.
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