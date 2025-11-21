В трех регионах России утром сбили 18 дронов ВСУ
21 ноября 202509:58
Дежурные средства ПВО ликвидировали 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, в период с 07:00 до 08:00 мск военные уничтожили три дрона ВСУ в Ростовской области, два – в Краснодарском крае, один – в Астраханской области.
Позднее, с 08:00 до 09:00 по Москве, над Кубанью сбили пять БПЛА, над Астраханской областью – семь.
Минувшей ночью над территорией России нейтрализовали 33 украинских беспилотника, пишет Ura.ru.
