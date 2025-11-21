Над Астраханской областью сбили 11 украинских БПЛА за три часа

Военные ликвидировали 11 беспилотников ВСУ в Астраханской области. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией... области», - отметили в министерстве.

Дроны были сбиты в период с 09.00 до 12.00 мск.

Ранее стало известно, что утром 21 ноября в Ростовской, Астраханской областях и Краснодарском крае уничтожили 18 украинских БПЛА.

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
