Над Астраханской областью сбили 11 украинских БПЛА за три часа
21 ноября 202513:04
Военные ликвидировали 11 беспилотников ВСУ в Астраханской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией... области», - отметили в министерстве.
Дроны были сбиты в период с 09.00 до 12.00 мск.
Ранее стало известно, что утром 21 ноября в Ростовской, Астраханской областях и Краснодарском крае уничтожили 18 украинских БПЛА.
