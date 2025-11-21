Над Астраханской областью сбили 11 украинских БПЛА за три часа

Российская группировка войск «Запад» продолжает уничтожение формирований ВСУ в районе Купянска Россия и Китай обсудили военное применение ИИ-технологий США будут бойкотировать основные заседания саммита G20 в ЮАР Минпросвещения не намерено менять школьную программу из-за перехода российских вузов на новую систему образования Оглашение приговора по делу о квартире Ларисы Долиной назначено на 28 ноября