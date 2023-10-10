Посольство: Данных о находящихся в заложниках у ХАМАС россиянах нет
Посольство России в Израиле не имеет сведений о пребывании граждан РФ в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил российский посол Анатолий Викторов в эфире Первого канала.
Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что в плену у радикалов есть граждане, имеющие в том числе российское гражданство.
По словам Викторова, дипмиссия не располагает дополнительной информацией о пленных, кроме заявления Абу-Марзука.
«Детали они не раскрывают. Даже упоминалось в медиапространстве о неких контактах между представителями ХАМАС и некими российскими представителями, но посольству в Тель-Авиве об этом ничего не известно», — указал дипломат.
Ранее Викторов заявил, что двое россиян погибли в ходе обострения палестино-израильского конфликта, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru