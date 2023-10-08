Посольство РФ начало проверку данных о похищении россиянок боевиками ХАМАС

«На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц. На учете в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят», – отметили в пресс-службе.

По официальным данным, в посольство РФ в Израиле не обращались и родственники в связи с исчезновением россиянок.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что 7 октября боевики ХАМАС похитили десять девушек, среди которых две с русскими именами и фамилиями. Инцидет произошел во время фестиваля электронной музыки, который проходил вблизи города Офаким около сектора Газа. Откуда похищенные приехали в Израиль, не уточняется.





