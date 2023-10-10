СМИ узнали личность погибшего в Израиле россиянина
10 октября 202312:21
Погибшим россиянином в Израиле оказался 47-летний Денис Беленький, который переехал в эту страну из Риги в 1992 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его мать Наталью.
По ее признанию, сын уехал в Израиль с бабушкой, которую уволили с работы из-за незнания латышского языка. По ее информации, Денис погиб во время боев на юге Израиля в городе Сдерот.
«Умер, как герой. Вчера похоронили со всеми почестями... Прислали видео» - сказала Наталья.
Ранее утром российский посол в Израиле Анатолий Викторов подтвердил гибель второго гражданина страны в результате атаки ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru