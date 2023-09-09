Село в Белгородской области осталось без света из-за обстрела ВСУ

Село Теребрено в Белгородской области осталось без света из-за украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Командир ВСУ при обстреле распустил солдат со словами «я вам больше не сержант»

По его словам, под украинский обстрел попала окраина села Староселье Краснояружского района. В результате инцидента никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи.

Глава региона заверил, что аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Удары российской армии по украинской инфраструктуре наносят невосполнимые потери, рассказал в своем Youtube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Соскин также выразил мнение, что киевские власти ничего не предпринимают в этой связи - только делают пустые высказывания и заявления, а новый министр обороны, считает он, ничего не изменит. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/gubernator_46
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