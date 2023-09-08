Командир ВСУ при обстреле распустил солдат со словами «я вам больше не сержант»
Пленный солдат ВСУ Валерий Мищенко рассказал, что во время обстрела командир их подразделения распустил своих подчиненных и заявил, что он им больше не сержант, пишет «Комсомольская правда».
По его словам, при обстреле командир залез в блиндаж и крикнул своим подчиненным, что он им больше не сержант и посоветовать бежать.
Мищенко также рассказал, что после этого бойцы ВСУ сдались в плен российским военным. Пленный отметил, что он и его сослуживцы - обычные работяги, которых силой мобилизовали.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не рассчитывает на мирное разрешение конфликта на Украине в ближайшем будущем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru