Командир ВСУ при обстреле распустил солдат со словами «я вам больше не сержант»

По его словам, при обстреле командир залез в блиндаж и крикнул своим подчиненным, что он им больше не сержант и посоветовать бежать.

Мищенко также рассказал, что после этого бойцы ВСУ сдались в плен российским военным. Пленный отметил, что он и его сослуживцы - обычные работяги, которых силой мобилизовали.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не рассчитывает на мирное разрешение конфликта на Украине в ближайшем будущем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

