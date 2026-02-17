В России предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

Возраст продажи алкогольной продукции в России следует увеличить до 21 года, чтобы снизить уровень алкоголизма среди молодежи. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, для крепких алкогольных напитков повышение возрастного порога является необходимым. При этом он допустил возможность отдельных послаблений — например, сохранение права на покупку пива с 18 лет, как это действует в ряде стран, отмечает RT.

Гриб также предложил рассмотреть поэтапное изменение правил. В качестве варианта он назвал повышение допустимого возраста с 2027 года до 19 лет, с 2028 года — до 20 лет, а с 2029 года — до 21 года.

По мнению представителя ОП, такая мера позволит сократить уровень алкоголизма, снизить число дорожно-транспортных происшествий, травм и преступлений. Он подчеркнул, что инициативу следует обсуждать с участием врачей, психологов и других экспертов. Гриб добавил, что не видит существенной разницы между 17- и 18-летними, однако, опираясь на рекомендации специалистов и зарубежный опыт, считает оптимальным установить возрастной порог на уровне 21 года, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
