В России предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года
Возраст продажи алкогольной продукции в России следует увеличить до 21 года, чтобы снизить уровень алкоголизма среди молодежи. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
По его словам, для крепких алкогольных напитков повышение возрастного порога является необходимым. При этом он допустил возможность отдельных послаблений — например, сохранение права на покупку пива с 18 лет, как это действует в ряде стран, отмечает RT.
Гриб также предложил рассмотреть поэтапное изменение правил. В качестве варианта он назвал повышение допустимого возраста с 2027 года до 19 лет, с 2028 года — до 20 лет, а с 2029 года — до 21 года.
По мнению представителя ОП, такая мера позволит сократить уровень алкоголизма, снизить число дорожно-транспортных происшествий, травм и преступлений. Он подчеркнул, что инициативу следует обсуждать с участием врачей, психологов и других экспертов. Гриб добавил, что не видит существенной разницы между 17- и 18-летними, однако, опираясь на рекомендации специалистов и зарубежный опыт, считает оптимальным установить возрастной порог на уровне 21 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года
- Автомобилисты призвали не заменять медосвидетельствование проверкой по слюне
- СМИ: США и Иран заявили о прогрессе на переговорах в Женеве
- СМИ: Украинская делегация в Женеве раскололась на два лагеря из-за сроков мира
- Наркологи поддержали проверку слюны водителей на наркотики
- В Свердловской области умер ветеран ВОВ Виктор Башкиров
- Актера Шайа ЛаБафа задержали после драки у бара в Новом Орлеане
- В Госдуме объяснили, когда ФСБ будет требовать отключить связь
- «Вызовет отторжение»: Учителя оценили «излишнюю» внеурочную деятельность
- Госдеп США: Истечение ДСНВ может открыть новый этап стратегической стабильности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru