В России предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

Возраст продажи алкогольной продукции в России следует увеличить до 21 года, чтобы снизить уровень алкоголизма среди молодежи. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, для крепких алкогольных напитков повышение возрастного порога является необходимым. При этом он допустил возможность отдельных послаблений — например, сохранение права на покупку пива с 18 лет, как это действует в ряде стран, отмечает RT.